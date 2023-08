Cammina ai bordi della 130, travolto e ucciso da un’auto: addio al personal trainer Maurizio Figus

Carbonia, in lacrime. È il noto personal trainer Maurizio Figus, 49enne, di Carbonia, la vittima dell’incidente di stanotte sulla 130 a Elmas. Stava camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto da una Fiat Punto. Una ragazza di 27 anni alla guida dell’auto non l’ha visto e l’ha investito. Ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma l’intervento del 118 è stato inutile. L’episodio al km 8 in direzione Cagliari.

“Sulla 130 la circolazione dei pedoni non è vietata”, sottolinea Michele Vacca, di Utenti Trasporto pubblico. La circolazione a pedoni, ciclisti, veicoli a braccia, a trazione animale, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 e motocarrozzette inferiori a 250 è vietata sulle strade classificate autostrada e autostrada extraurbana principale. Dove ci sono gli appositi segnali di colore verde o blu.

In Sardegna sono classificate strade extraurbana principale la 131 da Serrenti a Bauladu, sulla 729 Sassari-Olbia, la 554 nel tratto tra la vecchia 125 e Is Mortorius (il tratto delle gallerie). E vige anche sulle strade urbane di scorrimento come l’asse mediano, limitatamente al tratto che va da via Tramontana alla rotatoria del Brotzu. “Si possono mettere quei divieti anche in strada che non sono classificate autostrade o strade extraurbane principali”, aggiunge Vacca, “e infatti l’Anas li ha sistemati nella 131 nel tratto da Giave a Porto Torres, sulla nuova Sassari Alghero o sulla nuova 125 e sulla nuova 195

Nulla vieterebbe di metterli in quasi tutta la 130”, conclude, “ma a tutt’oggi non è mai stato fatto”.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)