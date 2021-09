Calcio, la Uefa abbandona il procedimento disciplinare contro la Super Lega

La Uefa ha annunciato l’abbandono del procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per il loro coinvolgimento nella proposta di una Super League europea, per conformarsi all’ordinanza del giudice del Tribunale commerciale di Madrid, Manuel Ruiz de Lara, che disponeva appunto l’annullamento della procedural, minacciando in caso contrario di incriminare il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, per disobbedienza. Nel sistema europeo, le decisioni di un giudice sono efficaci su tutto il territorio e quindi l’Uefa non aveva scelto.

Non è chiaro se si tratti dell’ultimo atto dell’inchiesta. Per l’Uefa si tratta soltanto di una misura formale in attesa che la Corte di giustizia Ue si pronunci in modo vincolante per tutti sul caso, dopo aver ricevuto i pareri da tutte le parti interessante entro il 15 ottobre. In quei giorni, tra l’altro, il giudice Ruiz de Lara lascerà il suo incarico al Tribunale di Madrid. Nyon conta di riaprire la procedura disciplinare per il progetto della Superlega.

