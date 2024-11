Calciatore 19enne viene ucciso a colpi d’arma da fuoco durante una lite

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia nella notte a San Sebastiano al Vesuvio. Santo Romano, calciatore della squadra Asd Micri Calcio di Pomigliano d’Arco, club del campionato di Eccellenza Campania, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco durante una lite nella piazza del paese. Un dramma al quale in queste ore i Carabinieri stanno cercando di dare una risposta per capire cosa abbia provocato tale violenza. Un’ipotesi, che se veritiera renderebbe la morte del 19enne ancora più inaccettabile, è che la lite potrebbe essere scoppiata a causa di una scarpa pestata. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un altro 19enne, fortunatamente in modo non grave.

La perdita del giovanissimo portiere ha sconvolto un’intera comunità e la società calcistica del Micri, che voluto dedicare un saluto a Santo: “Una notizia tragica, una notizia che ti scuote e ti travolge come se fossimo stati catapultati in un incubo.”- ha scritto la società. “Un figlio Micri, un amico leale e sempre disponibile, un ragazzo buono da esempio per tutti: dai suoi compagni di squadra a tutte le persone che lo conoscevano. La sua pelle e il suo cuore da sempre hanno vestito i nostri colori. Sei stato esempio di vita e coraggio. Ricorderemo per sempre l’amore e la passione che ci hai donato in tutti questi anni trascorsi insieme. Vogliamo pensare che hai voluto darci un ulteriore insegnamento. Nel dolore in quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. È stato un onore averti nella nostra famiglia e lasci un dolore e un vuoto incolmabile. Ciao Santino… continueremo a volerti bene.”