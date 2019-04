Calasetta, una nuova location per il mercato cittadino

Il mercato cittadino del mercoledì mattina cambia location. Con l’imminente inizio dei lavori di riqualificazione e potenziamento del porticciolo turistico di Calasetta, l’area del lungomare destinata all’appuntamento settimanale di stand e bancarelle di venditori locali dovrà essere liberata.

Ma l’amministrazione comunale guidata da Antonio Vigo ha studiato – e definito nei dettagli – una soluzione: trasferire il mercato nell’ampio piazzale davanti all’edificio “Mare Produce”, a poca distanza dalla zona originaria.

«Partendo dalla volontà di salvaguardare l’insieme delle attività commerciali che appartengono al nostro consueto mercato di metà settimana – spiega il sindaco Vigo –abbiamo individuato un’area consona allo svolgimento dell’iniziativa, senza che il trasferimento richiedesse spostamenti ad ampio raggio».

La scelta è pertanto ricaduta sull’area di fronte a “Mare Produce”, a pochi metri di distanza dal lungomare Colombo.

Il provvedimento, che ha richiesto specifici accordi con la Regione (per quanto concerne le concessioni) e la formulazione di una planimetria per garantire un’assegnazione dei posti razionale e ordinata, entrerà in vigore con l’inizio ufficiale degli interventi al porticciolo:«Saranno garantiti 25 stalli di 40 metri quadrati ciascuno – prosegue il primo cittadino –siamo certi che questo cambiamento non comprometterà in alcun modo il buon andamento di una delle attività consuete dell’economia locale, nonché appuntamento frequentato dalla comunità».