Transenne in mezzo alla strada davanti all’ingresso del locale, ma senza alcun permesso. È costato caro a La Paillote di viale Calamosca: la società che lo gestisce ha dovuto pagare una multa di 4mila euro al Comune di Cagliari per aver occupato abusivamente suolo pubblico. Il controllo della Polizia Locale risale alla notte del 21 giugno, quando gli agenti hanno trovato una barriera sistemata per regolare l’accesso dei clienti, ma che invadeva circa 16 metri quadri di strada. Inizialmente era stata disposta una chiusura forzata di 8 giorni, ma l’azienda ha chiesto di commutarla in una sanzione economica. Il Comune ha accettato la richiesta ma ha negato la possibilità di rateizzare l’importo. Dopo il pagamento, il procedimento è stato chiuso. Il Comune ha però diffidato la società dal ripetere l’irregolarità e ha chiesto alla Municipale di continuare i controlli.