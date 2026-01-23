Cala Luna spazzata via dal ciclone Harry: le immagini del paradiso terrestre dopo la tempesta. Ma niente è perduto: “Alla natura dobbiamo profondo rispetto perché se alcune volte si infuria e si prende i suoi spazi, agisce nell’attesa di restituirceli, chiedendoci di averne cura”.

Ritornerà bella come prima, forse ci vorrà tempo ma niente è perduto. Tanta la preoccupazione in questi giorni dopo il passaggio del ciclone che ha stravolto le coste sarde: schiaffeggiate dalle onde hanno cambiato aspetto. Acqua torbida, la sabbia sembra essere scomparsa. Ma, come ha specificato il Comune, la natura prende e poi restituisce. Intanto Cala Luna è bellissima anche così, maestosa e imponente vista dall’alto e in attesa di accogliere i suoi fedeli visitatori che, durante la bella stagione, attendono giorni prima di poter sbarcare in quell’angolo invidiato da tanti, abbracciato dal promontorio e che conserva il fascino selvaggio della autentica Sardegna.