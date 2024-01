Caivano, bimba di 5 anni cade dal balcone: la salvano i fili per appendere la biancheria

È accaduto oggi a Caivano, in provincia di Napoli. Una bimba di 5 anni è caduta dal balcone di casa sua al secondo piano, mentre era sola in casa. Sembra che la caduta della piccola sia stata attutita dai fili utilizzati per stendere la biancheria. La bimba adesso è ricoverata in prognosi riservata e non è in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di capire la dinamica del drammatico incidente. Vincenzo Tipo, primario del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Napoli, ha raccontato all’Ansa che la piccola è vigile e ha risposto alle domande dei medici. Secondo quanto detto dallo zio della bimba, si trovava sola in casa con l’altro fratellino perché aveva mal di gola e la mamma era andata a comprare delle medicine. Gli altri tre figli della signora erano a scuola, mentre il papà era a lavoro. La Procura di Napoli sta indagando sull’accaduto: “Le attività volte a stabilire l’esatta dinamica degli eventi – dice la nota ufficiale – e a valutare la posizione dei genitori stranieri, con regolare permesso di soggiorno”.