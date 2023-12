CagliariRespira, un nuovo boom di partecipanti alla 21 km e oltre 3000 atleti sulle tre distanze

La PAN CagliariRespir a, arrivata alla sua quindicesima edizione, conquista l’ennesimo traguardo. C on i suoi oltre 3000 partecipanti distribuiti tra 21 km (1050) ,

KARALIStaffetta (260) e SEIKaralis (1400) , si riconferma una delle mezze maratone più attese e partecipate della Sardegna : quest’anno inoltre è stato record di iscritti alla 21 km , la distanza

competitiva, regina della manifestazione. A questi numeri vanno aggiunti i numerosi bambini presenti alle KIDSRun del sabato pomeriggio.



Complice anche il clima cagliaritano che, nonostante il maestrale fortissimo in tutta la città , ha potuto regalare a gli atleti una bella giornata all’insegna dello sport e del divertimento.



VINCITORI – Nessuna sorpresa e un commento comune : “correre a Cagliari ha sempre il suo

fascino ma questo maestrale ha reso tutto davvero difficile”. L a mezza maratona è stata vinta da

Simon Kibet Loitanyang ( U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA ) in 1:0 7 : 43 , sempre in testa fin

dalle battute iniziali.



Dopo la vittoria del 2021 , riconferma il secondo posto del 2022 Khalid Jbari (ATHLETIC CLUB

96 ALPERIA) con un tempo di 1: 10 :2 9 . Un terzo posto combattuto che per oltre metà percorso ha

visto il confronto tra Said Boudalia e Ismail El Haissoufi (ATL. RIMINI NORD

SANTARCANGELO) : è stato quest’ultimo ad avere la meglio in 1: 11: 37 .



Tra le donne sventola la bandiera sarda con la vittoria di Claudia Pinna (CUS Cagliari) che ha

tagliato il traguardo in 1: 20 : 43 , e il secondo posto di Elisabetta Orrù ( ATL . EDOARDO SANNA

ELMAS ) in 1:22: 02 . Medaglia di bronzo per Roberta Ferru ( ASD CAGLIARI ATLETICA

LEGGERA ) con 1:2 7 : 17 .



Vincono la KaraliStaffetta maschile Antonio Nuvoli e Jyotish , la femminile Angela Addis e Valeria

Baltolu (Academy Atletica Olbia ) e la mista Adriana Dessì e Valerio Caredda ( GS – Ogliastra ).