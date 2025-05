A Cagliari continua la corsa del mercato immobiliare, spinta da una domanda vivace e da un crescente interesse per le abitazioni nuove o completamente ristrutturate. I dati più recenti indicano che il prezzo medio di vendita per questo tipo di immobili si attesta attualmente a 3.950 euro al metro quadrato, con oscillazioni comprese tra i 2.900 e i 5.000 euro/mq, a seconda della zona.

Rispetto al 2023, l’incremento dei valori è pari al +3,7%, mentre su base decennale la crescita arriva al +18,2%. Le compravendite, sempre dal 2014, sono aumentate del +46%, confermando Cagliari tra le città intermedie italiane più dinamiche del decennio sul fronte immobiliare, insieme a centri come Parma, Padova e Bergamo.

Le aree centrali e costiere restano le più richieste, spinte anche dall’interesse per le seconde case e per gli investimenti locativi, mentre le zone periferiche offrono soluzioni più accessibili. Un contesto in linea con quanto rilevato a livello nazionale, dove le città medie, grazie anche all’effetto dello smart working, stanno attirando sempre più residenti e investitori alla ricerca di un miglior equilibrio tra qualità della vita e costi abitativi.