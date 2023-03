Cagliari vola al 2032, con il nuovo stadio è candidata ufficialmente per gli Europei

Cagliari vola al 2032 e si candida ufficialmente, con il suo nuovo stadio, a ospitare le gare dei campionati europei in programma fra 9 anni in Italia. Il sindaco Paolo Truzzu ha firmato ieri il documento ufficiale per la candidatura, anche se l’impianto ancora non c’è: sul tavolo della Figc il Comune ha messo in mano progetto e atti che delineano l’iter di realizzazione, prevedendo che l’inaugurazione avverrà nel giro dei prossimi tre-quattro anni.

Cagliari un mese fa aveva presentato il suo dossier insieme ad altri due candidati, Bologna e Firenze. Cagliari ha illustrato il piano del nuovo impianto. La data di scadenza per la consegna del report era stata fissata inizialmente per il 14 febbraio, ma poi posticipata di qualche settimana. Secondo quanto trapelato dal Comune, dalla Figc erano arrivati i primi riscontri positivi già nei primissimi incontri, in quanto il nuovo stadio di Cagliari, in linea con le indicazioni, prevede anche una riqualificazione urbana in un contesto cittadino, e non solo l’impianto sportivo.