“Compri il biglietto in seconda fila e ti ritrovi con la visuale coperta da un’inferriata. Assurdo, una presa in giro”. Marcello Guzzetti non ci sta e denuncia pubblicamente quella che considera una situazione inaccettabile sugli spalti della Unipol Domus. “File 1 e 2, posti 1-2-3. Una vergogna rubare i soldi così”, scrive con amarezza, sottolineando che, alla prima occasione utile, si sposterà per poter assistere decentemente alla partita: “Appena inizia cercherò di cambiare posto”. L’uomo, aggiunge di aver già scritto al Cagliari Calcio per segnalare il disservizio, e si chiede ironicamente: “Immagino se uno fa pure l’abbonamento in quei posti…”. Una protesta che riaccende l’attenzione sulla qualità dell’esperienza degli spettatori e sull’adeguatezza della struttura.