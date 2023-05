Cagliari, violento scontro alla Monfenera: gravissimo un 19enne che guidava la moto. Lo schianto subito dopo pranzo, momenti di grande tensione e paura in viale Poetto dove sono accorse le ambulanze del 118: carambola terribile per il ragazzo, che prima con la moto ha colpito un’auto e poi, a terra, è stato investito da una macchina in corsa. Le strade di Cagliari negli ultimi tempi continuano a rivelarsi sempre più pericolose: il ragazzo è al Brotzu in codice rosso, si attendono sviluppi nelle prossime ore sulle sue condizioni.