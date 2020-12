Cagliari, violento schianto frontale con feriti in via San Benedetto: 3 ambulanze e polizia sul posto

Pauroso schianto frontale in serata in via San Benedetto a Cagliari. Ci sono feriti, sul posto sono arrivate tre ambulanze del 118 oltre alla polizia e alla polizia Municipale. Coinvolte una Fiat Punto e una Renault. Stando al racconto di alcuni testimoni, sentiti poi dagli agenti, la Fiat stava svoltando in via Petrarca proprio mentre stava arrivando la Renault. L’impatto è stato molto violento, i danni a entrambe le vetture sono ingenti. Stando alle primissime informazioni disponibili, le persone rimaste ferite non sarebbero in gravi condizioni.