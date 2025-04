I militari del N.A.S. di Cagliari hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale sito nel quartiere Sant’Avendrace, operante nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di articoli di abbigliamento, calzature e accessori.

All’esito dell’ispezione, i Carabinieri del NAS hanno proceduto al sequestro amministrativo di 58.020 paia di calzature in materiale plastico gommoso, di origine cinese e portoghese, destinate alla vendita al pubblico, sia per adulti che per bambini. I prodotti, commercializzati con marchi quali “GymmY”, “Rain Bow Shoes”, “S7Stars”, “Sweet Walk”, “Sesamall”, “Jomix Shoes” ed altri, inclusi articoli privi di marchio, sono risultati non conformi alle normative vigenti in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti.

Le violazioni riscontrate riguardano, in particolare: la mancata indicazione dei materiali utilizzati e delle principali componenti delle calzature; l’assenza della ragione sociale, del marchio e della sede legale del produttore o importatore all’interno dell’Unione Europea; l’omissione delle necessarie informazioni su eventuali materiali o sostanze pericolose per la salute o l’ambiente; la totale mancanza di istruzioni, precauzioni d’uso e avvertenze, in particolare per i prodotti destinati ai bambini, caratterizzati dalla presenza di parti amovibili; l’assenza della lingua italiana sulle etichette; l’utilizzo di simboli o schemi non spiegati relativi alla composizione dei materiali.

Tali irregolarità rappresentano violazioni delle disposizioni previste dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), in particolare degli articoli 6, 7, 9 e 12, che disciplinano l’etichettatura delle calzature, imponendo obblighi di trasparenza e informazione a tutela dei consumatori.

Il valore complessivo dei prodotti sequestrati è stato stimato in circa 400.000 euro. I Carabinieri del NAS di Cagliari hanno avviato ulteriori accertamenti presso i distributori individuati nel corso delle verifiche e sono in corso analisi di laboratorio su campioni prelevati, finalizzate alla ricerca di eventuali sostanze chimiche pericolose e alla valutazione del rischio per la salute pubblica.