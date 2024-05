Cagliari, vietato legare le bici ai pali: la Fiab fa ricorso al consiglio di Stato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

FIAB Cagliari non si ferma: la battaglia per la tutela del diritto dei cittadini a una mobilità sostenibile e del diritto dei ciclisti di poter parcheggiare in sicurezza le biciclette si sposta dinanzi al Consiglio di Stato.



Infatti, FIAB ha proposto appello contro la sentenza di primo grado del TAR Sardegna per ottenere la dichiarazione di illegittimità del Regolamento di polizia urbana del Comune di Cagliari che, unico caso in Italia, vieta ai ciclisti, e solo ai ciclisti, di incatenare le biciclette, e quindi di poter parcheggiare in sicurezza, nelle aree di sosta dedicate al parcheggio.