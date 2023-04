Cagliari, via Roma imbrigliata e lavori al rallenty: i crocieristi fanno slalom tra le reti

Due settimane di lavori, stop di soli due giorni per Pasqua e Pasquetta. E, sinora, reti a parte in quasi tutta la strada, gli operai sono intervenuti in un piccolo tratto, proprio davanti alla scalette che portano in viale Regina Margherita. L’unica ruspa in azione è lì, impegnata a scavare e togliere le maxi pietre che hanno da sempre caratterizzato la pavimentazione della via. I negozianti si sono arrangiati anche per i rifiuti, con decine di mastelli posizionati proprio accanto alle recinzioni del cantiere che va ancora al rallenty. Da via Lepanto sino alla fine dello stesso cantiere, a qualche decina di metri dall’incrocio con il Largo e piazza Matteotti, per gran parte della mattinata non si è visto scavare un solo operaio. Tutti i lavori sono ancora concentrati in qualche decina di metri, e dovrebbe essere così anche per i prossimi giorni. Auto e scooter nelle ore di punta continua a scorrere lentamente e, per comprendere ulteriormente che la situazione del traffico, con due sole corsie a disposizione, sia ancora più che ingarbugliata, basta notare la presenza degli agenti della polizia Locale, ancora presenti dopo 15 giorni.

Oggi, inoltre, è approdata la prima nave da crociera da quando è iniziato il restyling di via Roma. I turisti che sono scesi hanno dovuto fare lo slalom tra le recinzioni, raggiungendo l’unico varco aperto per arrivare nel rione della Marina e iniziare i tour e visite guidate. In tanti hanno scattato foto ricordo di una via Roma transennata e ricoperta dalle reti metalliche.