Degrado in via Lombardia a Cagliari, con mastelli che diventano la base di vere e proprie discariche a cielo aperto. Ci scrive la nostra lettrice Aurora Serra Olla, per denunciare la situazione e chiedere un intervento immediato e risolutivo.

“Scrivo per sottoporre alla vostra attenzione e a quella dei cittadini lo stato di degrado insostenibile in cui versa la mia abitazione, Via Lombardia 8. La foto che allego non lascia spazio a interpretazioni: i mastelli per la raccolta differenziata sono diventati la base per una discarica a cielo aperto. Sacchetti della spesa ricolmi di rifiuti vengono abbandonati sopra i nostri coperti chiusi, spesso contenenti materiali non conformi che compromettono l’intero sistema di riciclo. Il risultato? Marciapiedi sporchi, cattivi odori e un’immagine di incuria che una città come la nostra non può permettersi.

​Non è solo una questione di inciviltà dei singoli, che purtroppo abbonda, ma anche di assenza di controlli. È mai possibile che simili scenari debbano ripetersi quotidianamente senza che nessuno intervenga o sanzioni chi scambia il suolo pubblico per una pattumiera personale? La convivenza civile si basa sul rispetto delle regole. Se queste vengono ignorate sistematicamente, a rimetterci è la qualità della vita di noi residenti. Chiediamo che l’amministrazione e l’ente gestore del servizio di igiene urbana intervengano non solo per pulire, ma per prevenire che Via Lombardia diventi definitivamente una “zona franca” del degrado”.