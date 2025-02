Cagliari, via le panchine per far spazio “ai cubi a bordo strada”, proteste da parte dei cittadini: “Pensano che le persone siano pazze a sedersi lì?”. Le più “vicine si trovano in piazza Garibaldi” spiega Stefano L., i lavori che sono stati effettuati dal Comune hanno scansato le sedute che ospitavano chi, magari di passaggio, aveva necessità di riposare un pò oppure approfittava per scambiare due chiacchiere o distrarsi con il telefono o un libro in mano. Al loro posto sono stati collocati i cubi, presenti anche in altre location della città, bianchi, ma non accoglienti come le classiche panchine di piazze e viali. Scatta la protesta, quindi, da chi proprio non gradisce l’innovazione e chiede anche il “classico” al fine di poter usufruire al meglio degli spazi pubblici del luogo.