Forti disagi in via Lanusei a Cagliari. Una fogna si è rotta questa mattina, comportando la chiusura della strada dalla rotonda di piazzetta Silvio Lippi sino all’incrocio con via Carbonia. Gli operai sono già al lavoro per sostituire nel più breve tempo possibile la condotta, lavoro che richiederà sicuramente l’intero pomeriggio. La polizia locale si sta occupando dei rilievi di rito mentre i vigili del fuoco hanno già messo in sicurezza l’area per consentire i lavori.