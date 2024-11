Cagliari, via Dante nel caos per la caduta di un grosso albero

Mancavano pochi minuti alle 9 quando le sirene si sono fatte strada in una delle arterie più trafficate in città: vento e pioggia hanno accompagnato inizialmente, le operazioni per la messa in sicurezza della strada, pressi piazza Repubblica. Un grosso albero, infatti ha ceduto, senza creare conseguenze a cose o persone.

Pronto intervento da parte dei vigili del fuoco e della polizia municipale; anche i mezzi del trasporto locale hanno subito dei rallentamenti e deviazioni del percorso.