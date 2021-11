Incidente a Cagliari, ruba un’auto e si schianta contro una macchina in sosta in via Is Cornalias

Incidente in via Cornalias. Un’uomo ha urtato la propria vettura contro un’auto in sosta. Sul posto sono intervenute la polizia di stato e la polizia municipale. Ma all’arrivo delle forze dell’ordine il conducente si è dato alla fuga. Dopo le verifiche e gli accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata. Il proprietario del mezzo è stato contattato e dopo aver esibito una denuncia per furto ha riavuto indietro il veicolo