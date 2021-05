Cagliari, via alle domande per il Bonus educatori

È stato pubblicato nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Bandi per contributi” del portale istituzionale del Comune di Cagliari, l’Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio.

Si tratta di un bonus, nella misura massima di 800 euro mensili, che potrà essere erogato a favore dei soggetti che si trovino in una delle condizioni dettagliatamente descritte nell’Avviso. La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere compilata e inviata esclusivamente per via telematica utilizzando l’apposita piattaforma istanze.comune.cagliari.it a partire dalle 12 del 3 maggio 2021 e fino alle 23,59 del 3 giugno 2021. Non è ammessa altra forma di compilazione e invio della domanda. Possono presentare domanda i lavoratori e le lavoratrici residenti nelle Province di Oristano, del Sud Sardegna, della Città Metropolitana di Cagliari e nelle ex province dell’Ogliastra, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, coinvolti nei servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio. Per eventuali informazioni, è possibile contattare il Servizio competente inviando una mail all’indirizzo: bonus.educatori@comune. cagliari.it