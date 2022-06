Cagliari, via alla mega Città Mercato a Pirri: “Chiusa da luglio, riaprirà nella primavera del 2023”

La Città Mercato di Pirri chiude il due luglio. L’ultimo negozio ad abbassare le serrande sarà il supermercato della Conad, ad annunciarlo è il direttore Michele Orlandi: “Non sarebbe stata nostra intenzione sospendere l’attività in questo periodo dell’anno per poter continuare ad assicurare il servizio alla nostra clientela ma il perdurare della chiusura di tutte le altre attività del centro commerciale Cagliari Marconi ha reso per noi insostenibile l’ordinario svolgimento dell’attività di vendita. Il nostro intendimento è quello di riprendere l’attività il prima possibile e comunque non oltre la prossima primavera nella convinzione che per quella data possano essere completati i lavori di riqualificazione del centro commerciale e possano quindi riprendere l’attività anche tutti gli altri operatori”. Contattato da Casteddu Online, Orlandi detta i tempi: “A luglio inizieremo con i vari smontaggi e manutenzioni, il grosso degli interventi inizieranno a settembre”. E l’obbiettivo è avere la nuova Città Mercato entro la primavera del 2023. Rispetto al progetto originario, presentato dalle società Gallerie Commerciali Sardegna srl e WRM Capital Asset Management, ci saranno delle modifiche: “Sappiamo che l’aumento delle aree destinate alla vendita sarà più contenuto rispetto al progetto originario”, afferma Cristiano Ardau della UilTucs. Dovrebbe essere confermato il resto del progetto tra via Vesalio, Pisano e Ampere: decine di migliaia di metri cubi in più (che vanno ad aggiungersi ai 130950 esistenti) ed un numero di posti auto complessivo, in seguito agli interventi, pari a 2mila, più 40 per disabili. La galleria commerciale esistente sarà riorganizzata a e ristrutturata. Verrà ampliato l’atrio di ingresso dal parcheggio e ci sarà una nuova zona da passeggio con percorso quadrangolare e la superficie commerciale sarà estesa all’area attualmente riservata a piazza scoperta.

L’obiettivo è terminare tutti i lavori entro otto-dieci mesi. L’ulteriore conferma arriva sia da Nella Milazzo della Filcams Cgil, “dal prossimo 3 luglio sarà chiuso tutto il centro commerciale per iniziare i lavori di ristrutturazione che aspettavamo da un anno e che auspichiamo che terminino il prima possibile, per ridare una situazione di normalità ai lavoratori, ormai da quasi un anno in cassa integrazione” e da Giuseppe Atzori della Fisascat Cisl, “otto, massimo dieci mesi di cantiere. Non sappiamo se sarà la Città Mercato più grande della Sardegna ma sicuramente la più bella. Il restyling non poteva più essere rimandato, ci sono centinaia di lavoratori, sia quelli di Conad sia quelli delle attività sopravvissute all’interno della struttura di Pirri, che attendono di poter tornare a lavorare con serenità in una realtà tutta rinnovata”.