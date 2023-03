Cagliari, via ai cantieri di via Roma e viale Trieste: rivoluzione traffico in centro e un anno di disagi

Nuovo look per via Roma e viale Trieste. Ma prima un anno di disagi, col rischio di congestionamento del traffico soprattutto nei primi giorni. Si parte la settimana prossima con la chiusura delle corsie lato portici di Roma che saranno riservate soltanto ai residenti e alle attività della zona. Poi sarà il turno di viale Trieste (da piazza del Carmine sino a via Pola). In via Roma i lavori termineranno entro settembre, in viale Trieste nei primi mesi del 2024. Per scongiurare le congestioni alla viabilità il Comune ha elaborato una strategia di intervento che prevede il potenziamento dei mezzi pubblici (corsie preferenziali e sconti sugli abbonamenti) e inversioni dei sensi di marcia.

Il progetto è stato presentato oggi. L’amministrazione ha deciso di intervenire su viale Trieste: nuovi, marciapiedi, illuminazione e sottoservizi. E poi spazi per i pedoni e piste ciclabili. C’è poi via Roma dove un grande parco occuperà l’attuale striscia che separa le corsie lato portici da quelle lato mare

E col via ai cantieri su via Roma e viale Trieste, per limitare i disagi al traffico saranno messe in campo alcune modifiche alla viabilità tra via Roma e viale Trieste e l’intersezione tra viale Bonaria e via Stazione Vecchia.

Viale Bonaria, nel segmento compreso tra Via Stazione Vecchia e Via XX Settembre, sarà interamente dedicata al transito dei mezzi pubblici, a doppio senso di marcia. Mentre in via Roma, nel segmento compreso tra via Sassari e il largo Carlo Felice ci sarà l’istituzione di una corsia dedicata al trasporto pubblico, in direzione viale Diaz.

Obbligo di svolta a destra su viale Bonaria da Via Stazione Vecchia. Traffico proveniente da viale Diaz, via XX Settembre e via Regina Margherita indirizzato su via Pirastu. Obbligo di svolta a sinistra sul largo Carlo Felice da via Roma fronte Municipio su via Roma, fronte portici, è permesso il transito esclusivamente agli autorizzati. Obbligo di svolta a destra su via Roma da Via Maddalena.