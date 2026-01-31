La sfida tra Cagliari e Verona, in programma all’Unipol Domus, è confermata nonostante il maltempo segnalato nelle ultime ore. Il sindaco ha annunciato condizioni meteorologiche avverse che si protrarranno fino a domani alle 21, ma al momento non risultano elementi tali da mettere in discussione lo svolgimento dell’incontro valido per il campionato di Serie A.

Alla luce della situazione, il Cagliari Calcio ha fatto sapere di monitorare l’evolversi delle condizioni, confermando il regolare avvicinamento alla gara.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti, ma il Club sottolinea che «al momento non c’è nulla che faccia pensare o che legittimi il rinvio della partita», e che quindi Cagliari-Verona è destinata a giocarsi regolarmente.