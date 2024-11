Cagliari-Verona 1-0, Piccoli e Felici: una vittoria rossoblù di platino nello spareggio salvezza, tifosi in festa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari-Verona 1-0, Piccoli e Felici: una vittoria rossoblù di platino nello spareggio salvezza. Piccoli è il goleador che ancora una volta sigla nel finale un gol pesantissimo, stavolta da tre punti. Felici è il trequartista che non ti aspetti, autore di un assist fantastico e di giocate funamboliche in un finale spaziale per il Cagliari, che vola a quota 14 e addirittura supera temporaneamente la Roma di Ranieri in classifica. Ma soprattutto è una vittoria fantastica per il morale, che da ossigeno a una squadra che sembrava in difficoltà e che invece nell’ultimo quarto d’ora ha dimostrato oltre alla grinta anche una condizione atletica strepitosa. E’ questo il vero Cagliari di Davide Nicola: testa e gambe, soprattutto cuore.

Arriva la terza vittoria sofferta ma fondamentale, in una Unipol Domus che si dimostra il valore aggiunto, con il pubblico che trascina la squadra e gli avversari che finiscono sulle gambe. Ancora un ko per mister Zanetti ormai sull’orlo dell’esonero. Un Cagliari da battaglia, che ha saputo soffrire quando palla a terra gli scaligeri si sono mostrati diverse volte pericolosi, ma fortunatamente sterili. Piccoli sembrava anche oggi non vedere la porta e invece è stata confezionata come una perla quell’azione fantastica. Tocco magico di un ritrovato Makombou, assist di uno scatenato Felici e rasoterra vincente di Piccoli che fa esplodere lo stadio. Ed è anche il terzo risultato utile consecutivo per il Cagliari, dopo i pareggi contro il Milan e col Genoa. La squadra c’è si vede e combatte, come Viola ancora una volta decisivo e devastante. Mentre sono rimasti ancora in panchina sia Prati che Gaetano, evidentemente bocciato dal mister dopo le ultime prestazioni negative.