Cagliari, vendeva medicinali senza autorizzazione: 5 mila euro di multa a un senegalese

A Cagliari nel corso di un controllo presso un punto vendita gestito da un cittadino di nazionalità senegalese, i Baschi Verdi hanno rinvenuto e sequestrato 38 accessori moda contraffatti (cinture e portafogli), cui se ne sono aggiunti, dopo un’ispezione presso il domicilio del titolare del negozio, altri 16 (scarpe e borse), non originali ed anch’essi riconducibili a noti brand di moda quali Gucci, Hogan, Burberry, Prada ecc.

Nell’ambito del medesimo controllo, i Finanzieri hanno individuato anche 54 tubetti di crema medicinale contenenti principi attivi quali clotrimazole, betamethasone e clobetasol – antimicotici ed antinfiammatori – i quali erano posti in vendita senza alcun tipo di licenza commerciale né di autorizzazione concessa dall’ Agenzia Italiana del Farmaco.

Sono stati altresì rivenute oltre 2 tonnellate di generi alimentari in pessimo stato di conservazione e per le quali il titolare dell’attività non disponeva della necessaria autorizzazione per la vendita.

È quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per fattispecie attinenti le violazioni in materia di contraffazione e vendita di medicinali senza autorizzazione e una sanzione amministrativa, pari nel minimo a 5.000 euro, per quel che riguarda la vendita di alimenti senza la prevista licenza.