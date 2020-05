Cagliari, vede una volante e si dilegua: negli slip nascondeva eroina

Ieri mattina un equipaggio della Squadra Volante nel transitare in Piazza Lao Silesu nel quartiere “Sant’Elia” ha notato un uomo che, alla vista della volante, ha cercato di dileguarsi per eludere un possibile controllo. Questo atteggiamento non è passato inosservato ai poliziotti che hanno deciso di fermare l’uomo e sottoporlo ad un controllo.

L’uomo, un cagliaritano di 31 anni, pregiudicato, aveva addosso, nascosti negli slip, 33 involucri contenenti eroina, per un peso di circa 4 grammi, e in una tasca dei pantaloni la somma di 90 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio.

I poliziotti hanno così approfondito gli accertamenti, estendendo la perquisizione al domicilio dell’uomo dove sono stati trovati altri 6 involucri contenenti sempre eroina. In totale la sostanza sequestra è stata pari a 4,60 grammi.

E’ stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e successivamente accompagnato presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.