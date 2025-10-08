Ennesimo atto vandalico ai danni dell’opera di Pinuccio Sciola in Piazza Gramsci.

La scultura, dedicata appunto ad Antonio Gramsci, è stata colpita da una o più persone, colpendo al cuore uno dei legami più forti dei cagliaritani con la piazza.

“Un’opera di Pinuccio Sciola è stata vandalizzata in Piazza Gramsci a Cagliari. Cosa puó motivare un essere umano ad essere così barbaro e distruttivo su una opera d’arte?”, osserva Mario Carboni nel suo post denuncia.

“Spero proprio che gli autori vengano individuati e puniti severamente. Ma il danno, la ferita culturale e spirituale non sono rimarginabili.”