Cagliari, un’altra vittima per Coronavirus: muore ex assessore comunale di Cabras

Cabras in lacrime piange la scomparsa di Sergio Troncia, ex assessore comunale, vittima del Coronavirus. L’uomo, 59 anni, era ricoverato a Cagliari, al Santissima Trinità, da molti giorni. La notizia della sua scomparsa ha fatto rapidamente il giro del comune dell’Oristanese. Tanti i messaggi di cordoglio già presenti sui social, ai quali si aggiunge quello dell’attuale sindaco Andrea Abis: ” Sergio era una persona conosciutissima in città, sempre attivo e propositivo. È stato il primo caso di un concittadino di Cabras risultato positivo a questo maledetto virus, siamo tutti addolorati per la sua scomparsa”.

Messaggio di cordoglio anche dal Pd cittadino: “Il circolo del Partito Democratico si unisce, commosso, al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Cabras, per la prematura scomparsa dell’amico Sergio Troncia. Di Sergio, già consigliere comunale e assessore alla Cultura dal 2008 al 2013, vogliamo ricordare, seppure schierati su fronti contrapposti, la grande passione politica e l’assidua dedizione nel prodigarsi, per il bene esclusivo di tutta la sua comunità. Ha lottato, in una sfida impari, contro un male inatteso e sconosciuto. Non é riuscito ad avere la meglio ma lascia a tutti noi, in eredità, l’immagine viva del suo sorriso sereno che porteremo davanti ai nostri occhi, a imperitura memoria. Ciao Sergio”.