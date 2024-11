Cagliari, una siringa usata nel portasalviette: punta una donna al Santissima Trinità

Siringa usata e nascosta dentro il contenitore delle salviette in un bagno nella sala prelievi del Santissima Trinità a Cagliari: punta una addetta alle pulizie. Chi ha usato la siringa non ha di certo pensato alle possibili conseguenze del gesto e, purtroppo, è accaduto quel che più si teme, ossia che l’ago punga la carne di qualcuno. È successo a una delle ragazze che si prendono cura della pulizia del luogo, l’ago ha oltrepassato la protezione in uso. Preoccupazione tra gli operatori, occhi sempre aperti per evitare di incappare in gesti incivili e potenzialmente pericolosi.