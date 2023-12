Cagliari, una moto sbatte contro un’auto in via Tuveri: donna soccorsa dal 118

Incidente in pieno centro a Cagliari, in via Tuveri. Una coppia in sella ad una Yamaha è caduta dopo essersi scontrata con una Ford guidata da un uomo che, stando a quanto ricostruito, stava andando dritta all’altezza dello svincolo prima del distributore di benzina. I due centauri sono caduti e sul poso è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere la donna. La moto era guidata da un cinquantaquattrenne. Il personale medico l’ha visitata e non è emerso, fortunatamente, nulla di grave. Sul posto è intervenuta anche la polizia Locale.