Cagliari, una mostra dei lavori di pittura e scultura realizzati dagli studenti per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi. “Il Fuoco, elemento essenziale, necessario per la vita ma capace di distruggerla”: partendo da questo tema i giovani delle classi 4ªD e 5ªD del Liceo Artistico-Musicale “Foiso Fois” hanno espresso la forza creatrice e distruttrice del fuoco.

Gli studenti hanno realizzato 17 dipinti e 7 sculture, accompagnati da relazioni che illustrano il significato di ciascuna opera. Tutte le opere saranno esposte dal 12 al 22 aprile nei locali del THotel di Cagliari, sede del Rotary Club.

“Un’iniziativa che coniuga arte, sensibilizzazione ambientale e impegno civico per la tutela del nostro territorio” ha espresso il Rotary Club.

Un concorso artistico, “Il Fuoco, elemento essenziale, necessario per la vita ma capace di distruggerla” con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulla corretta gestione delle risorse ambientali e promuovere comportamenti volti a tutelare e a proteggere il territorio della Sardegna; gli studenti e le studentesse delle classi 4D e 5D iscritti nella sezione Arti Figurative del Liceo Artistico e Musicale di Cagliari, in un percorso anche rivolto alla Didattica Orientativa, hanno realizzato delle pitture e delle sculture nelle materie Discipline Grafico Pittoriche e Discipline Plastiche Scultoree, che esprimessero le varie sfaccettature culturali promosse all’interno della tematica scelta dal Rotary Club Cagliari (Commissione Rotary per le Scuole). Gli alunni e le alunne sono stati coinvolti in differenti attività didattiche, nella parte iniziale, incentrate sulla ricerca a livello artistico, progettuale tecnico e tecnologico nella realizzazione finale delle opere.

Si è rivelata fondamentale e particolarmente efficace, in completamento del progetto e dell’esperienza, l’allestimento della mostra in una delle sale mostre e eventi, particolarmente gratificante per loro si sono rivelate la collaborazione e l’alleanza articolata tra la scuola e le azioni create su di essa da strutture radicate e storiche attive sul territorio “dentro la città” come relazioni necessarie alla crescita culturale sia individuale che collettiva.