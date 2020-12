Cagliari, una corsa a ostacoli per richiedere il buono spesa per indigenti

Oltre ai tempi ristrettissimi per inoltrare la domanda ( dalle ore 20 di venerdì 11 dicembre alle ore 23,59 di martedì 15), sono ben 28

pagine da leggere e compilare il modulo di domanda da inviare solamente online per chiedere il BUONO SPESA per

l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità che il Comune di Cagliari ha messo a disposizione delle persone e delle famiglie che

vivono in stato di indigenza e di improvviso bisogno a seguito di

Covid -19. Un sistema abbastanza complicato e tempi molto stretti

tenuto conto che di mezzo c’è il sabato e la domenica, tenuto anche

conto che la Determinazione n. 8205 è stata adottata lo stesso giorno

11 dicembre e pubblicata all’Albo Pretorio del Sito del Comune alle

ore 19,17, meno di un’ora prima dell’entrata in vigore.Il tutto reso

ancora più complicato dal fatto che il richiedente deve avere una

casella di posta elettronica, una utenza telefonica cellulare, che il

modulo deve essere compilato e spedito tutto “on line “. Se poi uno

sbaglia, non può correggere, ma deve annullare tutto e ripartire da

capo. Ma non poteva essere adottato un sistema più semplice e meno

complicato, tenuto conto del genere di utenza e dei termini così

ristretti ?

Marcello Roberto Marchi