Cagliari, una bambina investita sulle strisce all’uscita da scuola in viale Sant’Avendrace

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in viale Sant’Avendrace, dopo la fine delle lezioni nella scuola elementare che frequenta. A un certo punto, il trolley che trascinava pieno di libri e quaderni si è inceppato con una ruota in una buca, le è scivolato di mano ed è caduto sull’asfalto. La bambina è tornata indietro per riprenderlo ed è stato in quel momento che l’auto, ferma per farla passare, è ripartita colpendola con lo specchietto e facendola a sua volta cadere per terra.

Immediatamente soccorsa dal 118, la bambina è stata medicata e le sue condizioni, a quanto si apprende, non sarebbero gravi. La polizia municipale sul posto per accertare la dinamica dell’incidente.