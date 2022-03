Cagliari, Udc vota contro e Truzzu ko in aula: “Il sindaco non ha più la maggioranza”

L’Udc vota con l’opposizione in consiglio comunale e la maggioranza che sostiene il primo cittadino Paolo Truzzu va sotto in aula. Il voto poco fa a palazzo Bacaredda su una variazione di bilancio. Un segnale politico fortissimo all’indirizzo del primo cittadino in vista del voto definitivo sul bilancio. “Tante volte come consigliere e consiglieri di opposizione abbiamo garantito con la nostra presenza il numero legale che la maggioranza non aveva. Oggi abbiamo deciso di uscire dall’aula e non partecipare certificando così che il sindaco non ha più la maggioranza.”, scrivono su Facebook i consiglieri di centrosinistra.

Dopo aver perso Piras della Lega, coi 4 dell’Udc (Aurelio Lai, Antonello Angioni, Roberta Perra e Marcello Piras) in rotta col sindaco (dopo le dimissioni dalle 3 presidenze delle commissioni hanno chiesto un rimescolamento dei parlamentini) Paolo Truzzu ritrova senza i numeri per governare. Dovrà attivare i canali diplomatici per ricucire con lo Scudo Crociato per evitare altri sgambetti che rischiano di trasformare gli ultimi anni della consiliatura in un calvario o addirittura di mandare tutti a casa per le elezioni anticipate.