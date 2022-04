Cagliari, ubriaco alla guida: denunciato un pregiudicato di Pirri

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri, al termine degli accertamenti conseguiti ad un intervento su strada, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 35enne del luogo, noto per precedenti denunce a carico. Questi nella serata di ieri, in via San Tommaso d’Aquino, controllato dai militari operanti mentre si trovava alla guida di un’autovettura Fiat Punto di proprietà una terza persona di Samassi, e sottoposto ad esame etlilometrico, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,65 grammi per litro al primo accertamento e 1,72 al secondo, in sostanza oltre 3 volte il limite massimo consentito. La patente di guida gli è stata ritirata e la macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo.