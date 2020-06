Cagliari, Truzzu annuncia: “Via Timavo pulita e senza spazzatura da quattro mesi”

Pulita e senza spazzatura da 4 mesi. Era il simbolo del flop del porta a porta in città. Una discarica enorme a pochi passai dal Santissima Trinità. A nulla son servite le telecamere. Cittadini da altre zone della città e dall’hinterland abbandonavano i rifiuti sul marciapiede di in via Timavo innalzando cumuli puzzolenti. Ora da mesi il problema non si è più ripresentato

“Via Timavo: quando ci sono stato per la prima volta, a maggio 2019, i rifiuti erano praticamente ad altezza d’uomo. La situazione era grave sotto l’aspetto igienico e sociale”, scrive il sindaco Poalo Truzzu nella propria pagina Facebook, “oggi via Timavo è pulita. E lo è da 4 mesi. Stamattina in ultimo sono state sgomberate le macchine dal piazzale interno. Per i cittadini che hanno assistito alla scena, quasi un fatto storico. Macchine, tra l’altro, all’interno delle quali c’era di tutto, che giacevano li abbondante da 10 anni, simbolo dell’incuria e del menefreghismo.

“Insieme all’Assessore Guarracino siamo ritornati più volte. Abbiamo discusso con i cittadini, studiato e proposto soluzioni. Abbiamo messo in campo un’azione coordinata, difficile e faticosa: con l’igiene del suolo, gli affari sociali, la polizia locale, i lavori pubblici. Ringrazio tutti, per primi i residenti che ci hanno dato fiducia e senza i quali tutto ciò non sarebbe stato possibile e che dimostrano che con comportamenti responsabili e dialogo reciproco è veramente possibile modificare il destino delle nostre comunità e i luoghi in cui viviamo. Avevamo promesso la pulizia della città, e la stiamo portando avanti quotidianamente. Avevamo anche detto che non sarebbe stato facile e lo ribadiamo. Perché un conto è bonificare e fare una pulizia straordinaria della città, un altro è tenere la città pulita. Non è finita, ovviamente. Proseguiremo nel lavoro di bonifica e nel fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per migliorare la qualità della vita dei cagliaritani”.