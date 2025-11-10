Nel corso delle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, con il supporto del personale della Polizia di Frontiera Aerea, hanno tratto in arresto un 34enne cittadino nigeriano, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, giunto all’aeroporto di Cagliari-Elmas con un volo proveniente da Parigi, è stato fermato dai militari impegnati in un servizio di controllo del territorio. I sospetti dei militari hanno condotto a ulteriori verifiche, nel corso delle quali il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e, successivamente ad ulteriori accertamenti sanitari, che hanno permesso di rinvenire 60 ovuli contenenti complessivamente oltre un chilogrammo di cocaina.

Terminate le formalità, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta.