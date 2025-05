Cagliari, treno preso d’assalto, si viaggia in piedi stretti come sardine, la segnalazione di un turista diretto a Sassari: “Un’odissea”. È partito alle ore 18:18 il treno 4760 Cagliari-Olbia Terranova, già nella banchina ferroviaria si intuiva il grande afflusso di persone pronte per accaparrarsi un posto a sedere nel convoglio. I più fortunati ci sono riusciti, tutti gli altri invece sono rimasti in piedi con la speranza che, stazione dopo stazione, le discese possano essere abbastanza importanti in modo tale da far spazio agli altri passeggeri. “Io devo scendere a Chilivani per poi andare a Sassari, non è la prima volta che capita di vivere una situazione del genere”.