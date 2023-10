Cagliari, travolto dal porter della nettezza urbana: ferito un operatore ecologico

L’incidente a Stampace. Poco dopo le 8, in via Ospedale, un netturbino della ditta Econord. la società che assieme alla De Vizia gestisce il servizio di igiene urbana in città, è stato travolto dal proprio mezzo utilizzato per la raccolta dei rifiuti