Cagliari, travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce: 65enne finisce all’ospedale

Ancora un investimento di pedone a Cagliari. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Avogadro quando è stata travolta da una Suzuky Splash, guidata da un 45enne, residente nell’Hinterland cagliaritano. La donna di 65 anni, è caduta rovinosamente per terra restando ferita. Soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto Soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge