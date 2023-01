Cagliari, tra i giovani pusher anche chi arriva da famiglie insospettabili: “E i genitori ci restano male”

La droga spacciata, non solo nei rioni della movida, dai giovanissimi a Cagliari? “Tra loro ci sono anche ragazzi che provengono da buone famiglie, vengono utilizzati per trasportare droga”. È quanto è emerso dai controlli eseguiti dagli agenti della polizia Locale, agli ordini del comandante Guido Calzia. Tutto parte dai semplici controlli stradali: “È da lì”, spiega Calzia, “che possono emergere varie situazioni. A noi interessa la sicurezza dei ragazzi, ci sono episodi di microcriminalità e dobbiamo cercare di far capire ai giovani che i nostri controlli possono avere dei risvolti anche penali”. E non c’è certo un’estrazione sociale bassa per i cosiddetti “pesci piccoli”, cioè per chi si occupa di trasportare stupefacente per conto di qualcun altro: “Abbiamo trovato anche ragazzini di buona famiglia, il che fa capire che è un problema generalizzato e non riguarda una sola sacca sociale”.

“I nostri controlli continueranno ad essere assidui”, promette il numero uno del comando di via Crespellani. “Talvolta, quando riportiamo i ragazzi a casa i genitori ci rimangono male. Stiamo cercando di infondere anche alle famiglie la consapevolezza che devono sempre sapere cosa fanno i loro ragazzi quando sono per strada”.