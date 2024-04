Cagliari, tra i fenicotteri di Molentargius spunta l’apiario didattico urbano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato inaugurato ieri il nuovo progetto finalizzato alla conoscenza di “questo nuovo capitolo dedicato all’importanza delle api per la biodiversità e l’ecosistema dell’area” spiega “Istrù Formazione e Sviluppo”. Una nuova sezione, dunque, nel parco dove flora e fauna spopolano. Si chiama “Bee Park Molentargius”, il progetto finanziato tramite il bando della Regione Autonoma della Sardegna per progetti finalizzati alla cura e valorizzazione di beni comuni, destinato agli enti pubblici titolari di CEAS accreditati e non accreditati portato avanti dal Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, in collaborazione con CEAS Molentargius e Istrù Formazione e Sviluppo. Decine di persone si sono ritrovate

presso l’area verde n° 3 (Orto botanico) dove, dopo il taglio del nastro, è stato possibile visitare l’apiario dall’interno, vedere e toccare con mano le arnie che accoglieranno presto le preziose alleate alate.

Un modo per incentivare la sensibilizzazione e la scoperta verso l’affascinante mondo delle api e il positivo impatto che possono avere sul’ambiente urbano.

I CEAS, infatti, come organismi rivolti all’educazione all’ambiente e alla sostenibilità, puntano a informare, sensibilizzare ed educare alla conoscenza e rispetto dell’ambiente, inteso nella sua accezione più ampia di natura, città e ambiente rurale, sia i giovani che gli adulti con il loro coinvolgimento ed impegno in attività ludiche ed esperienziali di tipo laboratoriale. Per ammirare il progetto bisognerà aspettare ancora qualche giorno: giusto il tempo di trasferire le api, permettere loro di ambientarsi e il team sarà pronto, tra circa dieci giorni, per avviare le prime attività rivolte ai bambini e agli adulti.