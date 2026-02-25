Per chi abita in zona e transita da via del Sole al viale Poetto è un serio problema: camminare è un rischio se non si sta attenti dove si appoggiano i piedi. “La situazione del marciapiede è questa, si è ulteriormente degradato per le radici delle piante, creando non pochi disagi ai pedoni, giovani e vecchi, ai portatori di handicap e alle donne con la carrozzina”. I cittadini chiedono alle istituzioni una risoluzione del problema per evitare conseguenze spiacevoli per chi cammina su questo marciapiede.