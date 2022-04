Cagliari, tornano le processioni della Settimana Santa: stop alla movida e via i tavolini dal centro

Tornano i riti della Settimana Santa dopo gli anni del Covid. E per garantire la sicurezza durante lo svolgimento delle processioni, la Polizia Locale ha chiesto la sospensione temporanea (limitatamente alle ore strettamente necessarie) delle concessioni di suolo pubblico rilasciate ai locali per i tavolini nei percorsi che i gruppi religiosi dovranno attraversare con statue e fedeli al seguito.

Alcune delle più note attività del centro storico dovranno quindi fare dei sacrifici. Ed ecco il programma.

L’8 aprile si svolgeranno i canti dei cantori dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso), via i tavolini da piazza San Giacomo dalle 16 alle 19. Il 12 aprile Martedì Santo, processione della Congregazione Mariana degli Artieri e dovranno essere liberate piazza Costituzione, piazza San Giacomo, piazza Yenne, via De Candia, via Manno, via Sulis, via Torino e viale Regina Margherita (dalle 15: 30 alle 18: 45). Il 14, Giovedì Santo, Crocifissione di Gesù (Santissimo Crocifisso) in piazza San Giacomo.

Il 15 ila giornata clou del Venerdì Santo. Per le processioni dell’Arciconfraternita della Solitudine, della parrocchia di Sant’Eulalia e per la processione e l’Esposizione dei simulacri del Cristo e della Madonna del Santissimo Crocifisso saranno sgomberate piazza Martiri, via Cima e via Manno (dalle 13: 15 alle 21), piazza Costituzione, via De Candia e viale Regina Elena (13: 15 alle 21), piazza San Giacomo (dalle 16 alle 20), piazza Santo Sepolcro (19-21), via Napoli (19-21), via Torino (19-21).

Il giorno dopo (Sabato Santo), processione dell’Arciconfraternita della Solitudine ed Esposizione del Cristo deposto sulla lettiga e della Madonna addolorata e ingresso del Cristo Risorto dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso) e via i tavolini da piazza Costituzione, piazza Martiri, via Cima, via De Candia, viale Regina Elena e piazza San Giacomo (16: 15-19),

il 17 aprile (Pasqua, processione della parrocchia di Sant’Eulalia e Riti dell’Incontro e Canti dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso) piazza San Giacomo (10 30-12), piazza Santo Sepolcro, via Barcellona (11: 30-12: 30), via Baylle, via Dettori, via Roma e viale Regina Margherita (10: 30-12: 30).