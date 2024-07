Cagliari, topo d’auto arrestato in viale Buoncammino: 3 auto danneggiate

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tentato furto e danneggiamento a Cagliari: arrestato un uomo.

Nella notte appena trascorsa, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto e danneggiamento. L’uomo, senza fissa dimora, è stato sorpreso mentre cercava di forzare la portiera anteriore destra di una BMW X3 parcheggiata in viale Buon Cammino.

Intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, i militari hanno colto in flagrante l’uomo mentre tentava di aprire il veicolo di proprietà di un residente di San Sperate. Durante l’intervento hanno anche appurato che l’arrestato aveva danneggiato anche il finestrino anteriore destro di una Jeep Renegade e lo specchietto retrovisore sinistro di una Renault Clio, entrambe parcheggiate nelle vicinanze.