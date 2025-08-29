Ti vuoi riposare seduto nelle panchine di Piazza Yenne? Hai il conforto del ” profumo ” naturale dei rifiuti dei ristoranti .Oltre ai portarifiuti , ci staziona la ” corriera ecologica”. Servizio offerto dal Comune!!!

In Piazza Yenne c’è di tutto e si vivono situazioni paradossali. Come quella delle condizioni igienico- sanitarie e ambientali che residenti, turisti e persone che amano sedersi nelle panchine pubbliche sono costretti a subire. Aderenti alle panchine sono state posizionati i contenitori dei rifiuti solidi urbani e delimitata l’area di sosta della Corriera ecologica per il conferimento dei rifiuti dei numerosi ristoranti, bar e pizzerie con centinaia di tavolini e sedie. Chi si siede nelle panchine e’ così costretto a subire ” i profumi” ripugnanti degli avanzi e degli scarti della ristorazione.

Marcello Roberto Marchi