Bruttissimo incidente questa sera attorno alle 23 in via Monte Grappa a Cagliari. Un centauro di 47 anni sarebbe stato urtato da un’auto, cadendo violentemente a terra. Trasportato in codice rosso al Brotzu, si trova attualmente ricoverato in rianimazione. La polizia locale si sta occupando dei rilievi di rito e ricostruendo la dinamica esatta del sinistro.