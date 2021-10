Cagliari, tentato incendio e lancio di oggetti: 52enne in libertà vigilata allontanato da via Dante.

Ieri a Cagliari presso l’ospedale “Santissima Trinità”, i carabinieri hanno dato seguito a un’ordinanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione Gip a carico di un 52enne, domiciliato in via Dante, disoccupato con precedenti denunce a carico. L’uomo si è reso responsabile dei reati di tentato incendio doloso, getto pericoloso di cose, danneggiamenti vari, così come documentato nei mesi trascorsi dai militari dell’Arma intervenuti a più riprese per gestire le situazioni. Lo stesso, al termine delle varie notifiche, è stato e sarà trattenuto presso il nosocomio sino al termine della degenza, per essere poi trasferito presso una struttura residenziale di Ghilarza in regime di libertà vigilata, così come disposto dall’autorità giudiziaria che è stata costantemente tenuta informata dai militari sugli sviluppi delle varie vicende che hanno interessato l’uomo. I vicini di casa possono tirare un sospiro di sollievo.